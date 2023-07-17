16 июля произошло грубое нарушение правил ФИФА и УЕФА. В двух встречах чемпионата России впервые приняли участие два клуба из Крыма (Севастополь и Рубин Ялта), пишет 24 Канал.

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Карма почти догнала

Интересна судьба именно соперника Севастополя, которым стал СКА-Ростов. Владельцем этого клуба является известный рэпер Баста, родня которого родом из Украины, но Вася Вакуленко (настоящее имя музыканта) так и не смог осудить действия России, хотя еще в 2020 году говорил, что считает себя украинцем.

Игроки его клуба проиграли свой матч в Крыму и возвращались домой именно в то время, когда что-то произошло на Крымском мосту, в результате чего один из пролетов автомобильной части упал в воду, а еще один – заметно просел.

Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А ехавшая перед нами легковушка не успела проскочить... Наш водитель увидел вспышку и затормозил, а там уже обрушился пролет. Пока стояли и думали, проезжал товарный поезд с цистернами. Над ним хлопнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету,

– рассказал российским СМИ один из футболистов.

Таким образом, футболисты пока избежали посещения концерта Кобзона, но это был знак – лучше не нарушать законодательство Украины и не посещать территорию украинского полуострова.