Нокаутував друга Конора МакГрегора
33-річний український боксер ефектно вийшов на ринг у стилі серіалу "Гострі картузи". Не менш яскраво поводив себе Денис Берінчик і під час самого поєдинку.
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Українець домінував на ринзі, який був зроблений із мішків. Артем Лобов повинен був мати кращий вигляд за Берінчика, адже бій відбувався на голих кулаках. Такий стиль більш притаманний колишньому бійцю UFC. Однак агресивний стиль Дениса приніс свої плоди.
Команда ірландця вирішила, що Лобов на п'ятий раунд на ринг вже не вийде. Рефері зафіксував перемогу Берінчика технічним нокаутом. Після тріумфу команда Дениса носила Берінчика на руках.
Відео святкування перемоги Берінчика
Відеоогляд найкращих моментів бою Берінчик – Лобов