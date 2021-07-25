В стиле сериала "Острые козырьки"

Денис Беринчик и бывший боец UFC Артем Лобов провели необычный бой на голых кулаках. Украинский боксер в очередной раз удивил крутым выходом на ринг во Дворце спорта, что в Киеве.

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Команда во главе с боксером превратилась в гангстеров из Чикаго 90-х годов прошлого века. Традиционного ринга не было. Границы были сделаны не из канатов, а из мешков, что добавляло поединку уникальности. Казалось, что перед поединком преимущество имел ирландец российского происхождения. Но украинец доказал, что не просто так предложил Лобовую бой.

Как происходил бой

Беринчик с первых секунд показал, кто будет фаворитом этого поединка. Украинец доминировал на импровизированном ринге и не давал Лобову спокойно дыхнуть. Уже через несколько раундов на лицо ирландца появилась первая кровь.

Уже через 20 секунд до конца раунда ирландский боец побывал в нокдауне. Четвертый раунд стал последним во встрече из пяти возможных. Денис правым боковым попал прямо в голову соперника, который чудом устоял на ногах.

В конце раунда рефери во второй раз отсчитал Лобову нокдаун. На пятый раунд ирландец уже не вышел. Беринчик праздновал досрочную победу техническим нокаутом.

Яркий выход Дениса Беринчика: смотрите видео