Федерация WWFC после долгой паузы возобновила свои турниры. Возвращение было ярким и богатым на эмоции и зрелище. Болельщики и любители боев имели возможность просмотреть не только 11 боев вечерней программы, из которых 3 за чемпионские пояса, но и турнир любителей – Кубок Золотого Льва 2020.

Украинская лига World Warriors Fighting Championship в настоящее время уже занимает 12-е место среди мировых промоушенов. Этот международный турнир по смешанным боевым искусствам стал первым для лиги WWFC на Западной Украине.

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Отказ от продажи билетов и безопасность зрителей

Карантинные ограничения не могли не повлиять на проведение турнира. От продажи билетов и присутствия зрителей организаторам пришлось отказаться. Несмотря на то, что большинство требований к количеству людей вступали в силу только в понедельник, 19 октября, никто не хотел рисковать безопасностью людей.

Однако без поддержки бойцы не остались и все, кто смотрел или будет смотреть видео боев, увидят зрителей. В помещение, где проводили турниры, были допущены только представители команд и приглашенные гости (функционеры, представители федераций, СМИ). Зал был заполнен наполовину, что не мешало громко поддерживать ребят в клетке. Маски, температурный скрининг и дезинфектор – это уже привычные вещи для спортивных соревнований.

Титульные бои

Быстрый нокаут и два напряженных поединка. Два перспективных бойца Павел Пинзул (7-4-1 ММА) и Иван Вульчин (10-4) дрались за пояс Road to WWFC. Они должны были встретиться еще в августе, но тогда бой отменили из-за травмы. Напряженный и интересный бой стоит того, чтобы подождать еще пару месяцев.

За вакантный пояс чемпиона мира WWFC до 66 кг сражался представитель украинского ММА Андрей Лежнев (18-9 ММА) и грузин Хвича Коридзе (4-1). Поединок оказался коротким и более опытный Лежнев одержал победу нокаутом.

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Главным событием вечера стал бой чемпиона WWFC Кирилла Горобца (9-1 ММА), который проводил первую защиту своего титула, против Александра Горшечника (14-4 ММА). Горобец успешно дебютировал в WWFC в 2017 году, оформляя каждый раз все лучшие нокауты и сабмишены в первых раундах. В 2019 боец вышел на бой за временный титул WWFC против представителя Кыргызстана Рината Саякбаева, которого Горобец финишировал в третьем раунде редким удушающим приемом "Перуанский галстук". После ухода действующего чемпиона WWFC Михаила Одинцова, с которым изначально был запланирован бой Кирилла, Горобец стал действующим чемпионом лиги. Его оппонент Александр Горшечник в июле этого года вышел в финал за пояс Road to WWFC в Харькове, одолев двух оппонентов за один вечер, но в финале его оппонент снялся из-за травмы и бой отменили. Однако вместо пояса Road to WWFC Александру выпал шанс сразиться за пояс чемпиона мира WWFC, заменив травмированного Олега Хачатурова.

Уважение к сопернику

Пока не раздастся сигнал гонга, соперники "убивают" друг друга в клетке. Но после окончания боя – уважение и даже сочувствие. Сопереживание и извинения после боя за тяжелые удары создают атмосферу конкуренции и мужской борьбы, а не кровавого месива и тупого шоу.

Стронгмен в ММА

Львовский стронгмен Олег Пилипяк дебютировал в профи с уверенной победы над представителем Червонограда. Он победил в первом раунде техническим нокаутом Валентина Пидковича. Из-за короткого боя трудно оценить готовность Олега к боям в клетке. Сам переход свидетельствует о том, что ММА набирает популярность, а зрители хотят не только напряженных поединков, но и много шоу.

Шоу, а не отбывание номера

Вечер не был скучен не только из-за ярких боев. Федерация умеет делать шоу и сделала все, чтобы и во Львове оно было. Отдельно надо выделить показательное выступление по боевому гопаку. Популяризация украинской казачьей культуры и национальных боевых искусств – это хороший шаг как для развития этого вида борьбы, так и создания особенного образа в этих шоу.

Результаты WWFC 17: ⠀

Александр Михайлин техническим нокаутом в первом раунде одолел Михаила Самчика.

Назар Бедрий единогласным решением одержал победу над Владимиром Иванцюком.

Андрей Зубенко удушающим приемом в первом раунде победил Виталия Биляка.

Назар Луцкив во втором раунде "задушил" Святослава Дутку

Ростислав Сукач раздельным решением судей одолел Евгения Плаксина.

Олег Пилипяк победил в первом раунде техническим нокаутом Валентина Пидковича.

Алексей Шанин во втором раунде техническим нокаутом одолел Никиту Михно.

Анатолий Жураковский единогласным решением судей одолел Алаа Мансура и стал следующим претендентом на пояс WWFC до 70 кг, которым владеет Кирилл Горобец.

Иван Вульчин в невероятно конкурентном поединке единогласным решением судей одержал победу над Павлом Пинзулом и завоевал пояс Road to WWFC. Тяжелый и напряженный бой, в котором выиграть мог каждый из бойцов. Поэтому призывы болельщиков об "экстра раунде" имели под собой основания. Но все же Вульчин лучше провел концовку и одержал победу.

Андрей Лежнев в первом раунде нокаутировал Хвичу Коридзе и стал новым чемпионом WWFC до 66 кг. Брутальный нокаут коленом в висок заставил зал на мгновение замереть. Грузинский боец сумел подняться и покинуть клетку только с помощью врачей. Такой короткий бой и отсутствие полной концентрации от Хвичи можно объяснить тем, что у него не было много времени на подготовку, а согласился на бой после того, как Эльнур Велиев травмировался.

Кирилл Горобец защитил свой пояс WWFC в тяжелом поединке против Александра Горшечника, одержав победу единогласным решение судей. Бой длился все отведенные пять раундов. Кирилл умело держал дистанцию, не шел на борьбу, наносил точные удары и не давал сопернику действовать в привычной для него манере. Получился яркий бой и не зря болельщики выкрикивали, что надо его продолжить. Также стоит отметить, что соперником Горобца должен был быть Олег Хачатуров, но он вынужден был отказаться от боя из-за травмы.

Гонорары

Организаторы не называли точных цифр, которые получали бойцы за свои поединки. По нашей информации, любители получали около 3000 гривен, участники боев в андеркарде – 300 долларов, а бойцы в титульных боях "значительно" больше. Также организаторы обеспечивали проезд и проживание спортсменам.

Результаты Кубка Золотого Льва 2020:

Полуфинал: Богдан Кроповенский – Степан Закалюжный. Победитель: Богдан Кроповенский (1р. SUB)

Полуфинал: Андрей Запатычный – Кирилл Жукивский. Победитель: Кирилл Жукивский (1р. SUB)

Полуфинал: Марьян Посполитак – Марк Панкив. Победитель: Марк Панкив (1р. ТКО)

Полуфинал: Виталий Мацюк – Станислав Феденчук. Победитель: Станислав Феденчук (1р. ТКО)

Финал: Богдан Кроповенский – Кирилл Жукивский. Победитель: Кирилл Жукивский (1р. ТКО)

Финал: Марк Панкив – Станислав Феденчук. Победитель: Станислав Феденчук (2р. SUB)

Результаты Young warriors:

Андрей Пороховой – Ренат Беляев. Победитель: Ренат Беляев (1р. SUB)

Давид Стула – Виталий Веклич. Победитель: Давид Стула (2р. TKO)

Руслан Евтушок – Юрий Василишин. Победитель: Юрий Василишин (1р. SUB)

Интересно

Виталий Биляк из академии единоборств "Нокаут" только за день до турнира согласился зайти в клетку против Андрея Зубенко. Соперники Зубенко дважды отказывались от боя. Последний просто уехал прочь, даже не предупредив никого. Биляк не испугался выйти на бой, но не смог долго противостоять опытному оппоненту и проиграл удушающим приемом в первом раунде.

Субъективные впечатления автора

Это было очень круто. Такой организации, отточенной до маленьких деталей, давно не было в городе Льва. Видно желание сделать шоу, но не оставлять больших пауз между боями, поэтому ты не успеваешь отойти от одного боя, как уже выходят другие бойцы. Немножко отдохнул просматривая показательное выступление с боевым гопаком, а уже через несколько минут наслаждаешься ярким боем. Если сравнивать с другими турнирами от лиги, то масштаб шоу был меньше, но это понятно. Санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяла сделать большое событие. Однако стоит отметить, что на уровень боев и самоотдачу бойцов это не повлияло.