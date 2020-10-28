Федерація WWFC після довгої паузи відновила свої турніри. Повернення було яскравим і багатим на емоції та видовище. Вболівальники та любителі боїв мали можливість переглянути не тільки 11 боїв вечірньої програми, з яких 3 за чемпіонські пояси, а й турнір аматорів – Кубок Золотого Лева 2020.

Українська ліг World Warriors Fighting Championship на цей час вже посідає 12-те місце серед світових промоушенів. Цей міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв став першим для ліги WWFC на Західній Україні.

До теми: Хабіб Нурмагомедов ефектно переміг Джастіна Гейджі на UFC 254 та оголосив про закінчення кар'єри

Відмова від продажу квитків та безпека глядачів

Карантинні обмеження не могли не вплинути на проведення турніру. Від продажу квитків та присутності глядачів організаторам прийшлось відмовитись. Не зважаючи на те, що більшість вимог до кількості людей вступали в силу тільки в понеділок, 19 жовтня, ніхто не хотів ризикувати безпекою людей.

Проте без підтримки бійці не залишились і всі хто дивися чи буде дивитись відео боїв побачать глядачів. В приміщення де проводили турніри були допущені тільки представники команд та запрошені гості (функціонери, представники федерацій, ЗМІ). Зал був заповнений на половину, що не заважало гучно підтримувати хлопців у клітці. Маски, температурний скринінг та дезінфектор – це вже звичні речі для спортивних змагань.

Титульні бої

Швидкий нокаут і два напружені поєдинки. Два перспективних бійців Павла Пінзула (7-4-1 ММА) і Івана Вульчина (10-4) бились за пояс Road to WWFC. Вони мали зустрітись ще в серпні, але тоді бій скасували через травму. Напружений і цікавий бій був вартий того, щоб почекати ще пару місяців.

За вакантний пояс чемпіона світу WWFC до 66 кг бився представник українського ММА Андрій Лєжнєв (18-9 ММА) та грузин Хвічей Корідзе (4-1). Поєдинок виявився коротким і більш досвідчений Лєжнєв здобув перемогу нокаутом.

Оце так: Боєць UFC відсвяткував перемогу, випивши пиво зі слюнями з черевика: відео

Головною подією вечора став бій чемпіона WWFC Кирило Горобця (9-1 ММА), який проводив перший захист свого титулу, проти Олександра Горшечника (14-4 ММА). Горобець успішно дебютував у WWFC у 2017 році, оформляючи кожен раз все кращі нокаути і сабмішени в перших раундах. У 2019 боєць вийшов на бій за тимчасовий титул WWFC проти представника Киргизстану – Ріната Саякбаева, якого Горобець фінішував в третьому раунді рідкісним задушливим прийомом "Перуанська краватка". Після відходу діючого чемпіона WWFC Михайла Одінцова, з яким спочатку був запланований бій Кирила, Горобець став чинним чемпіоном ліги. Його опонент Олександр Гончар в липні цього року вийшов у фінал за пояс Road to WWFC в Харкові, здолавши двох опонентів за один вечір, але в фіналі його опонент знявся через травму і бій скасували. Проте замість поясу Road to WWFC, Олександру випав шанс битися за пояс чемпіона світу WWFC, замінивши травмованого Олега Хачатурова.

Повага до суперника

Поки не пролунає сигнал гонгу суперники "вбивають" один одного в клітці. Але після закінчення бою повага та навіть співчуття. Співпереживання та вибачення після бою за важкі удари створює атмосферу конкуренції та чоловічої боротьби, а не кривавого місива та тупого шоу.

Стронгмен в ММА

Львівський стронгмен Олег Пилипяк дебютував у профі з впевненої перемоги над представником Червонограду. Він переміг в першому раунді технічним нокаутом Валентина Підковіча. Через короткий бій важко оцінити готовність Олега до боїв в клітці. Сам перехід свідчить про те що ММА набуває популярності, а глядачі хочуть не тільки напружених поєдинків, а й багато шоу.

Шоу, а не відбування номера

Вечір не був нудний не тільки через яскраві бої. Федерація вміє робити шоу і зробила все щоб і у Львові воно було. Окремо треба виділити показовий виступ з бойового гопака. Популяризація української, козацької культури і національних бойових мистецтв це хороший крок як для розвитку цього виду боротьби, так і створення особливо образу в цих шоу.

Результати WWFC 17: ⠀

Олександр Михайлін технічним нокаутом в першому раунді здолав Михайла Самчика.

Назар Бедрій одноголосним рішення здобув перемогу над Володимиром Іванцюком.

Андрій Зубенко задушливим прийомом в першому раунді переміг Віталія Біляка.

Назар Луцків у другому раунді "задушив" Святослава Дутку.

Ростислав Сукач роздільним рішенням суддів здолав Євгена Плаксіна.

Олег Пилипяк переміг в першому раунді технічним нокаутом Валентина Підковіча.

Олексій Шанін у другому раунді технічним нокаутом здолав Микиту Міхно.

Анатолій Жураківський одноголосним рішенням суддів здолав Алаа Мансура і став наступним претендентом на пояс WWFC до 70 кг, яким володіє Кирило Горобець.

Іван Вульчин в неймовірно конкурентному поєдинку одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Павлом Пінзулом та завоював пояс Road to WWFC. Важкий та напружений бій, де виграти міг кожен з бійців. Тому заклики вболівальників про "екстра раунд" мали під собою підстави. Але все ж таки Вульчин краще провів кінцівку і здобув перемогу.

Андрій Лєжнєв в першому раунді нокаутував Хвічу Корідзе та став новим чемпіоном WWFC до 66 кг. Брутальний нокаут коліном в скроню заставив зал на мить завмерти. Грузинський боєць зумів піднятись та покинути клітку тільки з допомогою лікарів. Такий короткий бій і відсутність повної концентрації від Хвічи можна пояснити тим, що він не мав багато часу на підготовку, а погодився на бій після того, як Ельнур Велієв травмувався.

Кирило Горобець захистив свій пояс WWFC у важкому поєдинку проти Олександра Горшечника, здобувши перемогу одноголосним рішення суддів. Бій тривав всі відведені п’ять раундів. Кирило вміло тримав дистанцію, не йшов у боротьбу, завдавав точні удари та не давав супернику діяти у звичній для нього манері. Вийшов яскравий бій і не дарма вболівальники вигукували, що треба його продовжити. Також варто зазначити, що суперником Горобця мав бути Олег Хачатуров, але вій змушений був відмовитися від бою через травму.

Гонорари

Організатори не називали точних цифр, які отримували бійці за свої поєдинки. За нашою інформацією аматори отримували близько 3000 гривень, учасники боїв в андеркарді – 300 доларів, а бійці в титульних боях "значно" більше. Також організатори забезпечували проїзд та проживання спортсменам.

Результати Кубка Золотого Лева 2020:

Півфінал: Богдан Кроповенський – Степан Закалюжний. Переможець: Богдан Кроповенський (1р. SUB)

Півфінал: Андрій Запатичний – Кирило Жуківський. Переможець: Кирило Жуківський (1р. SUB)

Півфінал: Мар'ян Посполітак – Марк Панків. Переможець: Марк Панків (1р. ТКО)

Півфінал: Віталий Мацюк – Станіслав Феденчук. Переможець: Станіслав Феденчук (1р. ТКО)

Фінал: Богдан Кроповенський – Кирило Жуківський. Переможець: Кирило Жуківський (1р. ТКО)

Фінал: Марк Панків – Станіслав Феденчук. Переможець: Станіслав Феденчук (2р. SUB)

Результати Young warriors:

Андрій Пороховой – Ренат Бєляєв. Переможець: Ренат Бєляєв (1р. SUB)

Давид Стула – Віталій Веклич. Переможець: Давид Стула (2р. TKO)

Руслан Євтушок – Юрій Василишин. Переможець: Юрій Василишин (1р. SUB)

Цікавинка

Віталій Біляк з Академії єдиноборств "Нокаут" тільки за день до турніру погодився зайти в клітку проти Андрія Зубенка. Суперники Зубенка двічі відмовлялись від бою. Останній просто поїхав геть, навіть не попередивши нікого. Біляк не злякався вийти на бій, але не зміг довго протистояти досвідченому опоненту і програв задушливим прийомом у першому раунді.

Суб’єктивні враження автора

Це будо дуже круто. Такої організації, відточеної до маленьких деталей давно не було у місті лева. Видно бажання зробити шоу, але не залишати великих пауз між боями, тому ти не встигаєш відійти від одного бою, як вже виходять інші бійці. Трошки відпочив переглядаючи показовий виступ з бойовим гопаком, а вже через кілька хвилин насолоджуєшся яскравим боєм. Якщо порівнювати з іншими турнірами від ліги, то масштаб шоу був менший, але це зрозуміло. Санітарно-епідеміологічної ситуації не дозволяла зробити велику подію. Проте варто зазначити, що на рівень боїв та самовіддачу бійців це не вплинуло.