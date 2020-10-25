Австралийский боец UFC Тай Туйваса удивил поступком после выигранного боя у нидерландца Штефана Штруве.

Туйваса выбросил серию ударов и отправил Штруве в нокаут за секунду до конца первого раунда. Далее – веселое празднование, пишет 24 канал.

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После победы над Штруве он схватил кроссовок, в который залил бутылку пива. В нее же поплевало окружение. После этого Туйваса выпил содержимое. Аналогично поступила его команда. Выглядит отвратительно.

Что известно о Тае Туйвасе