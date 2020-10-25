Боец UFC отпраздновал победу, выпив пиво со слюнями из ботинка: видео
Австралийский боец UFC Тай Туйваса удивил поступком после выигранного боя у нидерландца Штефана Штруве.
Туйваса выбросил серию ударов и отправил Штруве в нокаут за секунду до конца первого раунда. Далее – веселое празднование, пишет 24 канал.
Смотрите также: Россиянин смертельным ударом в солнечное сплетение отправил американца в нокаут: видео
После победы над Штруве он схватил кроссовок, в который залил бутылку пива. В нее же поплевало окружение. После этого Туйваса выпил содержимое. Аналогично поступила его команда. Выглядит отвратительно.
Что известно о Тае Туйвасе
- Туйваса прервал серию из трех поражений подряд.
- Свой предыдущий поединок боец проиграл молдаванину украинского происхождения Сергею Спиваку.
- Всего на счету Туйвасы 10 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах. 32-летний Штруве потерпел 13-е поражение. Также в его активе 29 побед.