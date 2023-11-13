Экс-тренер Зари чуть не подрался с легионером команды в перерыве матча Лиги конференций, – СМИ

В течение текущего сезона луганская Заря произвела изменения в тренерском штабе. 11 ноября Юрий Коваль сменил в должности главного тренера Валерия Кривенцова.

Валерий Кривенцов был отправлен в отставку после поражения от Маккаби Тель-Авив в групповом раунде Лиги конференций 1:3. Сообщалось, что командой будет руководить Младен Бартулович, но 11 ноября в луганском клубе заявили, что исполняющим обязанности главного тренер Юрий Коваль, занимавший должность спортивного директора.

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Со временем Михаил Спиваковский еще и рассказал один интересный момент, который произошел в раздевалке Зари в перерыве матча против Маккаби. По его информации, еще тогда тренер "мужиков" Кривенцов выдал эмоциональный спич в команду, едва не закончившуюся дракой с легионером Зари Эдуардо Герреро.

Интересно, что как раз после перерыва Герреро уже не появился на футбольном поле и был заменен Игорем Горбачем.

Напомним, что Кривенцов провел во главе Зари всего 11 матчей. Панамский нападающий Герреро выступает за украинский клуб с июля 2023, забив в текущем сезоне 6 голов в 16 поединках, а также отдал один ассист.

Следует отметить, что тренерская отставка не помогла Заре в домашнем матче против ЛНЗ, который закончился победой дебютанта УПЛ с разницей в один гол – 1:2. Единственный мяч в составе луганского клуба забил Даниил Алефиренко, отличившийся и в игре против израильского соперника.

Поражение от черкасского клуба опустило Зорю уже на 14 место. Александрия опередила бронзовых призеров в прошлом сезоне УПЛ-2022/2023. У команды Коваля остается 10 баллов. Худшие дела только у последнего Миная и 15 Вереса – у них 6 и 8 очков соответственно.

Александрия уже опережает Зорю на 3 пункта.

. Свой следующий поединок Заря проведет 25 ноября, когда будет гостить на номинально домашнем поле Маккаби в Лиге конференций. Ведь луганчане пропускают следующий тур УПЛ, а еще и европейский футбол идет на паузу из-за выступлений сборных.