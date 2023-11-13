Валерій Кривенцов був відправлений у відставку після поразки від Маккабі Тель-Авів у груповому раунді Ліги конференцій 1:3. Повідомлялось, що командою керуватиме Младен Бартуловіч, але 11 листопада у луганському клубі заявили, що виконувачем обов'язків головного тренер Юрій Коваль, який обіймав посаду спортивного директора.

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Згодом Михайло Співаковський ще й розповів один цікавий момент, який стався у роздягальні Зорі у перерві матчу проти Маккабі. За його інформацією, ще тоді тренер "мужиків" Кривенцов видав емоційний спіч до команди, який ледь не закінчився бійкою із легіонером Зорі Едуардо Герреро.

Цікаво, що якраз по перерві Герреро вже не з'явився на футбольному полі та був замінений на Ігоря Горбача.

Нагадаємо, що Кривенцов провів на чолі Зорі лише 11 матчів. Панамський нападник Герреро виступає за український клуб із липня 2023-го, забивши у поточному сезоні 6 голів у 16 поєдинках, а також віддав один асист.

Слід відзначити, що тренерська відставка не допомогла Зорі у домашньому матчі проти ЛНЗ, який закінчився перемогою дебютанта УПЛ з різницею в один гол – 1:2. Єдиний м'яч у складі луганського клубу забив Данило Алефіренко, який відзначився й у грі проти ізраїльського суперника.

Поразка від черкаського клубу опустила Зорю вже на 14-те місце. Олександрія випередила бронзових призерів минулого сезону УПЛ-2022/2023. У команди Коваля залишається 10 балів. Гірші справи лише в останнього Миная та 15-го Вереса – у них 6 та 8 очок відповідно.

Олександрія вже випереджає Зорю на 3 пункти.

До слова. Свій наступний поєдинок Зоря проведе аж 25 листопада, коли буде гостювати на номінально домашньому полі Маккабі у Лізі конференцій. Адже луганці пропускають наступний тур УПЛ, а ще й європейський футбол йде на паузу через виступи збірних.