Посреди этой недели в УПЛ проходят игры 12 тура. На среду были вынесены три поединка, в том числе при участии одного из аутсайдеров Кривбасса, пишет 24 канал.

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Команда Юрия Вернидуба "принимала" во Львове Ворсклу, после двух побед в последних турах смогла оторваться от зоны вылета. Криворожцы же застряли в зоне переходных матчей, одержав за этот сезон только одну победу в отчетной игре.

Поединок на "Арене Львов" оказался насыщенным событиями. Уже на третьей минуте игра была прервана из-за воздушной тревоги. Отмену пришлось ждать около полутора часов и после восстановления номинальные хозяева заработали право на пенальти.

Впрочем, Хомченовский промахнулся с отметки. А в середине первого тайма подопечные Вернидуба остались в меньшинстве из-за прямого удаления Понедельника. Впрочем, еще до перерыва Ворскла сравнялась с соперником по игрокам на поле, два предупреждения успел заработать Сефери.

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Единственный гол во встрече случился в начале второго тайма. Кривбасс снова заработал пенальти, который в этот раз уже реализовал Капич. Чуть позже полтавчане умудрились получить вторую красную карточку из-за действий Марлисона.

Таким образом, криворожцы одержали вторую победу в сезоне и поднялись на 13-ю строчку, уступая Минаю только по разнице голов. Ворскла остается девятой, но по итогам тура ее может еще обойти Движение.

Следует знать. В следующем туре Ворскла сойдется с Днепром-1, тогда как Кривбасса ожидает битва с Металлистом.