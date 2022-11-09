Кривбас – Ворскла 1:0

Гол: Капич, 50 (пен.)

Посеред цього тижня в УПЛ проходять ігри 12 туру. На середу були винесені три поєдинки, у тому числі за участі одного з аутсайдерів Кривбаса, пише 24 канал.

До теми Перша сенсація туру: Інгулець зупинив переможну ходу Зорі – відеоогляд

Команда Юрія Вернидуба "приймала" у Львові Ворсклу, яка після двох перемог в останніх турах змогла відірватись від зони вильоту. Криворіжці ж застрягли у зоні перехідних матчей, здобувши за цей сезон лише одну перемогу до звітної гри.

Поєдинок на "Арені Львів" виявився насиченим на події. Вже на третій хвилині гра була перервана через повітряну тривогу. Скасування довелось чекати майже півтори години і після відновлення номінальні господарі заробили право на пенальті.

Втім Хомченовський схибив з позначки. А в середині першого тайму підопічні Вернидуба залишились у меншості через пряме вилучення Понєдєльніка. Втім ще до перерви Ворскла зрівнялась із суперником по гравцях на полі, два попередження встиг заробити Сефері.

Читайте також Бойові нулі на табло: харківське дербі не виявило переможця

Єдиний гол у зустрічі стався на початку другого тайму. Кривбас знову заробив пенальті, який цього разу вже реалізував Капич. Трохи згодом полтавці примудрились отримати другу червону картку через дії Марлісона.

Таким чином криворіжці здобули другу перемогу у сезоні та піднялись на 13-ту сходинку, поступаючись Минаю лише за різницею голів. Ворскла ж залишається дев'ятою, але за підсумками туру її може ще обійти Рух.

Варто знати. У наступному турі Ворскла зійдеться з Дніпром-1, тоді як на Кривбас очікує битва із Металістом.