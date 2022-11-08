Металлист – Металлист 1925 0:0

Во вторник, 8 ноября, в Ужгороде состоялся матч Металлиста против Металлиста 1925. Номинальные гости в игре с земляками стремились прервать неприятную 5-матчевую серию без побед.

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В первом историческом дерби никто из соперников не собирался уступать

Первая половина встречи прошла при территориальном преимуществе команды Ратия. Защиту гостей держал в напряжении один из лучших бомбардиров нынешнего чемпионата Максим Прядун. Футболисты Металлиста 1925 пытались отвечать контратакам, но большой брак в передачах сводил на нет усилия команды.

На перерыв команды ушли при ничейном счете, который, похоже, больше устраивал команду Эдмара.

В начале второго тайма Металлист 1925 остался в меньшинстве. Михаил Шершень выполнил опасный подкат против Егора Демченко и увидел перед собой красную карточку. Однако на этом неприятности не закончились для подопечных Эдмара. Опытный защитник Металлиста 1925 Максим Жичиков получил травму и вместо него на поле вышел 20-летний Юрий Потимков.

Сломать оборону команды Эдмара должен был бразилец Андерсон Пико, вышедший на замену в конце матча. Однако колоритный ветеран не смог продемонстрировать свои бомбардирские способности.

На последней компенсированной минуте составы команд стали равными – защитник Металлиста Александр Каплиенко заработал красную карточку. Однако это удаление не повлияло на счет в матче.

Финальный свисток Екатерины Монзуль зафиксировал нулевую ничью в харьковском дерби.

Видеообзор матча Металлист – Металлист 1925

После этого матча команды набрали по одному баллу. Металлист пока остается на восьмой строчке турнирной таблицы, а команда Эдмара на 11-й.