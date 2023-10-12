Уже всем надоело: претендент на чемпионство внес 7 предложений для улучшения судейства в УПЛ

Кривбасс хочет решить проблему арбитража в Украине. Криворожский клуб не просто жалуется на ситуацию, а ищет решение.

Кривбасс внес 7 предложений по улучшению судейства в УПЛ. "Бело-красно-черные" нашли ответ на ряд вопросов.

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Ради общего блага

Судейство в Украине переживает далеко свой не лучший период, однако некоторые наши арбитры все же получают возможность стать лицом правосудия в топовых еврокубковых поединках. Но вот стоит сначала навести порядок на внутренней судейской арене, чем и хотят заняться клубы Украинской Премьер-лиги роводили закрытую встречу, где рассматривали проблемы нашего арбитража. Активно себя тоже проявил и Кривбасс.

Дело в том, что 11 октября состоялась встреча в онлайн-формате между представителями коллективов украинского элитного дивизиона и кураторами судейского корпуса Николой Риццоли и Лучано Лучи. В целом, сам факт встречи такого формата уже является положительным моментом в украинском футболе. Представители Комитета арбитров показали моменты, где рефери приняли правильные решения, объяснили их мотивы и логику, а также показали эпизоды, где решения были ошибочными. Также кураторы обосновали некоторые актуальные трактовки правил игры.

В свою очередь, представитель Кривбасса Владимир Баенко задал ряд вопросов, на которые, по его словам, многие представители футбольного сообщества хотели бы услышать ответы. К тому же, криворожский коллектив предложил несколько нововведений, которые как раз найдут решение данных проблем и сделают работу Комитета арбитров более открытой.

Вопросы Кривбасса и предложения клуба

Вопрос: есть ли возможность получить информацию об оценке арбитра, которую поставил инспектор матча? Предложение: выносить информацию и оценку в целом.

Вопрос: есть ли система штрафов и наказаний у арбитра после неудовлетворительной оценки? Предложение: предлагаем публично согласно поставленной оценке инспектора выносить решение в целом.

Вопрос: кто контролирует решение и оценку инспектора? Предложение: создать наблюдательную группу для контроля их работы и формирование рейтингов инспекторов.

Вопросы: какими критериями пользуются при назначении арбитров? Предложение: ввести публичную слепую жеребьевку арбитра на матч с учетом логистических и географических нюансов.

Вопрос: какие факторы влияют на повышение или понижение арбитра в классе? Предложение: создать четкие критерии оценки и систему обмена между лигами в соответствии с рейтингом арбитра. Подписание контрактов с лигой в начале сезона согласно рейтингу.

Вопрос: могут ли арбитры давать комментарии после матчей? Предложение: подписывая контракты с арбитрами в преддверии сезона, внести в них соответствующий пункт, как это сделано у большинства иностранных чемпионатов.

Вопрос: есть ли механизм, защищающий арбитров от обвинений в пристрастном судействе? Предложение: пройти и проходить каждые полгода всем арбитрам и руководителям судейского корпуса полиграф. Это как один из инструментов для минимизации сомнений или подозрений в пристрастном судействе.