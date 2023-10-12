Кривбасс внес 7 предложений по улучшению судейства в УПЛ. "Бело-красно-черные" нашли ответ на ряд вопросов.

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Ради общего блага

Судейство в Украине переживает далеко свой не лучший период, однако некоторые наши арбитры все же получают возможность стать лицом правосудия в топовых еврокубковых поединках. Но вот стоит сначала навести порядок на внутренней судейской арене, чем и хотят заняться клубы Украинской Премьер-лиги роводили закрытую встречу, где рассматривали проблемы нашего арбитража. Активно себя тоже проявил и Кривбасс.

Дело в том, что 11 октября состоялась встреча в онлайн-формате между представителями коллективов украинского элитного дивизиона и кураторами судейского корпуса Николой Риццоли и Лучано Лучи. В целом, сам факт встречи такого формата уже является положительным моментом в украинском футболе. Представители Комитета арбитров показали моменты, где рефери приняли правильные решения, объяснили их мотивы и логику, а также показали эпизоды, где решения были ошибочными. Также кураторы обосновали некоторые актуальные трактовки правил игры.

В свою очередь, представитель Кривбасса Владимир Баенко задал ряд вопросов, на которые, по его словам, многие представители футбольного сообщества хотели бы услышать ответы. К тому же, криворожский коллектив предложил несколько нововведений, которые как раз найдут решение данных проблем и сделают работу Комитета арбитров более открытой.

Кстати говоря. Система VAR, которая направлена на облегчение работы рефери и помощью в сложных эпизодах, присутствует практически на каждом матче УПЛ. Но вот судьи откровенно даже с таким "спасителем" не очень хорошо выполняют свои обязанности, поэтому некоторые элитные коллективы отказались оплачивать VAR.

Вопросы Кривбасса и предложения клуба