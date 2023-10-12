Кривбас вніс 7 пропозицій для покращення суддівства в УПЛ. "Біло-червоно-чорні" знайшли відповідь на низку запитань.

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Задля загального блага

Суддівство в Україні переживає далеко свій не найкращий період, проте деякі наші арбітри все ж отримують нагоди ставати лицем правосуддя в топових єврокубкових поєдинках. Та от варта спершу навести лад на внутрішній суддівській арені, чим і жадають зайнятись клуби Української Прем'єр-ліги, які проводили закриту зустріч, де розглядали проблеми нашого арбітражу. Активно себе також проявив і Кривбас.

Діло в тому, що 11-го жовтня відбулась зустріч в онлайн-форматі між представниками колективів українського елітного дивізіону та кураторами суддівського корпусу Ніколою Ріццолі та Лучано Лучі. В цілому сам факт зустрічі такого формату вже є позитивним моментом в українському футболі. Представники Комітету арбітрів показали моменти, де рефері прийняли правильні рішення, пояснили їхні мотиви та логіку, а також показали епізоди, де рішення були помилковими. Також куратори обґрунтували деякі актуальні трактування правил гри.

У свою чергу, представник Кривбасу Володимир Баєнко поставив ряд запитань, на котрі, за якого словами, багато хто з представників футбольної спільноти хотіли б почути відповіді. До того ж криворізький колектив запропонував декілька нововведень, які якраз знайдуть вирішення даних проблем та зроблять роботу Комітету арбітрів більш відкритою.

До речі. Система VAR, котра спрямована на полегшення праці рефері та допомогою у складних епізодах, наразі присутня практично на кожному матчі УПЛ. Та от судді відверто навіть з таким "рятівником" не дуже добре виконують свої обов'язки, тому деякі елітні колективи відмовились оплачувати VAR.

Запитання Кривбаса та пропозиції клубу