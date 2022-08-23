Матч Заря – Ворскла не транслируют на Setanta

Матч Заря – Ворскла принимает Ужгород. На игру прибыли сразу две съемочные группы от Setanta Sports и "1+1 медиа".

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Однако уже перед началом игры представители Setanta начали грузить свою технику вспять. В то время как авто другого транслятора осталось у стадиона "Авангард", поэтому матч транслируется на "2+2" и Football Hub.

В УПЛ уже прокомментировали скандал по трансляции.

"В связи с недопущением Зарей съемочной группы на позиции для съемки матча Заря - Ворскла передвижная телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Авангард, на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", – сообщили в УПЛ.

Setanta также объяснила, почему не транслирует матч стартового тура УПЛ.

Заря нарушила соглашение телевизионного пула. По этой причине Setanta Sports не удалось получить сигнал матча Заря – Ворскла, о чем было оперативно информировано руководство Премьер-лиги для получения дальнейшей реакции,

– говорится в сообщении.

Что известно о старте УПЛ