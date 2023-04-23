Голевые качели: Черноморец одолел Кривбасс в дуэли камбеков и вылез из зоны вылета – видео

Одесский коллектив в очередной раз показывает свой боевой характер. Кривбасс же удалился от еврокубковой зоны.

Кривбасс – Черноморец 2:3

Голы: Брагару, 58 (авт.), Лунев 62 – Алефиренко, 40, 77, Кузык, 66

Кривбасс и Черноморец провели встречу в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями удалось выйти "морякам". Одесситы бегут из зоны вылета и не дают криворожской команде зацепиться за еврокубки, пишет 24 Канал.

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Зрелищная встреча

Подопечным Романа Григорчука мотивации хоть отбавляй, которую они всегда показывают всем на футбольном поле. Одесситы изо всех сил пытаются остаться в элитном дивизионе Украины, а вот Кривбасс своих фанатов удивляет в каждом матче, однако не всегда в положительном ключе.

Первый тайм коллективы провели достаточно спокойно, ты больше, в конце первой половины матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи коллективы сразу бросились в бой, что, в конце концов, вылилось в результат. На 40-й минуте матча Даниэль Алефиренко принял шикарную передачу в штрафной соперника, уверенно реализовав момент, 0:1.

Во втором тайме команды максимально активировались, продемонстрировав сразу два камбека. Сначала Кривбасс решил продемонстрировать свое "я", поскольку криворожский коллектив забил два мяча за короткое время. На 58-й минуте Задирака оказался в штрафной Черноморца после введения с аута. Тот в свою очередь укатил мяч под голкипером соперника, а Брагару пытался его из пустых ворот выбить, однако еще сильнее зарядил мяч в сетку собственных ворот, не имея возможности изменить ситуацию, 1:1.

Сразу на 62-й минуте встречи Лунев получил мяч на 16 метров, двигаясь от ворот соперника, однако игрок Кривбаса в один момент резко передумал и изменил направление своего движения и мощным ударом из-за пределов штрафной соперника поразил ворота Черноморца, 2: 1.

Но в знаки снова дался характер "моряков", поскольку теперь одесситы устроили камбэк. Сначала Кузык подкорректировал неудачный удар Бадибанги, переправив мяч в ворота соперника. А уже на 77-й минуте матча Алафиренко, уверенно реализовавший выход лицом к лицу с голкипером Кривбасса оформил дубль во встрече, 2:3.

Таким образом, после зрелищного матча Черноморец выходит из зоны вылета, заняв 11-ю строчку УПЛ, однако все еще балансируя на "красной территории" (23 очка в активе). Кривбасс же удалился от еврокубковой зоны, заняв 8-е место (28 очков в активе), отставая от 5-го места на 5 баллов.

Видеообзор матча Кривбасс – Черноморец: