Кривбас – Чорноморець 2:3

Голи: Брагару, 58 (авт.), Луньов 62 – Алефіренко, 40, 77, Кузик, 66

Кривбас та Чорноморець провели зустріч в рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вдалось вийти "морякам". Одесити втікають зі зони вильоту та не дають криворізькій команді зачепитись за єврокубки, пише 24 Канал.

Варте уваги Провали в обороні далися взнаки: Львів зазнав болючої поразки від Металіста 1925 – відео

Видовищна зустріч

Підопічним Романа Григорчука мотивації хоч відбавляй, яку вони завжди демонструють усім на футбольному полі. Одесити зі всіх сил намагаються залишитись в елітному дивізіоні України, а от від Кривбас своїх фанатів дивує у кожному матчі, проте не завжди в позитивному ключі.

Перший тайм колективи провели досить спокійно, ти більше, наприкінці першої половини матч був призупинений через повітряну тривогу. Після відновлення зустрічі колективи відразу кинулися у бій, що врешті-решт вилилось у результат. На 40-ій хвилині матчу Даніель Алефіренко прийняв шикарну передачу у карному майданчику суперника, впевнено реалізувавши момент, 0:1.

У другому таймі команди максимально активувались, продемонструвавши відразу два камбека. Спершу Кривбас вирішив продемонструвати своє "я", оскільки криворізький колектив забив два м'яча за короткий термін. На 58-ій хвилині Задирака опинився у карному майданчику Чорноморця після введення з аута. Той у свою чергу покотив м'яч під голкіпером суперника, а Брагару намагався його з пустих воріт вибити, проте ще сильніше зарядив м'яч у сітку власних воріт, не маючи нагоди змінити ситуацію, 1:1.

Відразу на 62-ій хвилині зустрічі Луньов отримав м'яч на 16 метрів, рухаючись від воріт суперника, проте гравець Кривбаса в один момент різко передумав та змінив напрямок свого руху та потужним ударом з-за меж карного майданчика суперника вразив ворота Чорноморця, 2:1.

Та в знаки знову дався характер "моряків", оскільки тепер одесити влаштували камбек. Спершу Кузик підкорегував невдалий удар Бадібанги, переправивши м'яч у ворота суперника. А вже на 77-ій хвилині матчу Алафіренко, який впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Кривбаса оформив дубль у зустрічі, 2:3.

Таким чином після видовищного матчу Чорноморець виходить зі зони вильоту, зайнявши 11-у сходинку УПЛ, проте все ще балансуючи на "червоній території" (23 очка у активі). Кривбас ж віддалився від єврокубкової зони, посівши 8-е місце (28 очок у активі), відстаючи від 5-го місця на 5 балів.

Відеоогляд матчу Кривбас – Чорноморець: