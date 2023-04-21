Украинская ассоциация футбола оштрафовала Кривбасс на 70 тысяч гривен. Металлист 1925 года будет вынужден выплатить 50 тысяч гривен за свои выходки.

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ в четверг принял несколько важных решений по итогам матчей 21-го тура УПЛ между Минаем и Кривбассом (1:0) и Металлистом 1925 года и Александрией (0:0). Главный тренер криворожского коллектива Юрий Вернидуб после поражения от "лис" решил очень активно высказать свою позицию главному арбитру матча, конечно же, употребляя ненормативную лексику, за что он получил изъятие. Таким образом, Кривбасс вынужден выплатить 70 тысяч гривен штрафа за злодеяние своего тренера.

Металлист 1925 года оштрафован на 50 тысяч гривен по этой же причине, изъятие в том матче получил тренер Эдмар. Полученные УАФ в качестве обязательных денежных взносов клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ перечисляются на платформу United24.

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