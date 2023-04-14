Кривбасс в рамках 21-го тура УПЛ уступил Минаю (1:0). Такой результат оказался не по душе главному тренеру криворожского коллектива.

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Обостренное чувство справедливости

Всю свою накопившуюся энергию Юрий Вернидуб решил вылить на арбитра встречи Дениса Шурмана. Наставник Кривбасса начал спорить с рефери сразу после финального свистка, рассказывая ему о его ошибках на поле на нечестное судейство. "Вы просто издеваетесь, у вас совести нет. Война идет, б**ть. Ты спрятался, сидишь, с**а, в засаде и издеваешься еще над людьми. Так не делают", – агрессивно прокричал Вернидуб Шурману.

За свое эмоционально высказанное мнение, а точнее манеру разговора, главный тренер криворожского клуба получил желтую карточку. Она стала для него уже второй в матче, а таким образом она превратилась в красную, что символизирует дисквалификацию Вернидуба. После поединка Юрий дал комментарий пресс-службе "бело-красно-черных", где сказал, что ему кажется "что Кривбасс перешел кому-то дорогу", а потому и судьи соответственно относятся к команде.

Видео абсурдного поведения Вернидуба: