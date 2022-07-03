18 игроков покинули клуб

Кривбасс готовится к новому сезону под руководством Юрия Вернидуба. В июне он подписал трехлетний контракт с клубом.

Варте уваги Там, де я був раніше, було дуже гаряче, – Вернидуб про службу у ЗСУ

Криворожский клуб покинули: Владимир Заименко, Денис Балан, Глеб Бухал, Данило Полонский, Денис Васин, Андрей Мостовой, Роман Лепко, Александр Пятов, Назар Малиновский, Алексей Збунь, Александр Горват, Дмитрий Чернявский, Евгений Павлюк, Артем Гордиенко, Кристиан Илич, Вагнер Гонсалвез и Иван Семенихин.

Кривбасс отмечает, что на уход футболистов есть разные причины: от ситуации в стране до смены тренера клуба и игры в Премьер-лиге. Криворожцы поблагодарили за сотрудничество и за вклад в результаты команды.

Прощальное видео

Ранее Кривбасс подписал шесть новых игроков: защитников Виталия Вернидуба и Тимура Стецькова, полузащитников Дмитрия Хомченовского, Андрея Понедельника и Тимура Кораблина, а также форварда Дениса Устименко.

Криворожская команда по итогам прошедшего сезона повысилась в классе и сыграет в украинской Премьер-лиге. Ожидается, что чемпионат Украины стартует 23 августа.

Вернидуб возглавил Кривбасс

21 июня 2022 Юрий Вернидуб официально является главным тренером Кривбасса. Криворожский клуб заключил контракт со специалистом сроком на три года. К тому же, специалист не отказывается от своих воинских обязанностей.

Вернидуб согласился возглавить Кривбасс, потому что не смог отказать президенту криворожского клуба Константину Караманицу, помогающему дивизии, где служит тренер.

Недавно специалист показал свою первую патриотическое тату.