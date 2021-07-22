Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца, запрещают играть в Италии

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен может сменить клуб из-за проблем со здоровьем. Сердце игрока сборной Дании остановилось в первом тайме матча Евро-2020 против Финляндии.

Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро сообщил, что датчанин не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией.

К слову Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании

Кристиан Эриксен не может быть допущен к Играм в Италии. Если ему удалят дефибриллятор, то это станет доказательством устранения патологии. Тогда он может вернуться к матчам за Интер,

– цитирует Браконаро источник.

У Эриксена остановилось сердце во время матча: что известно

На последних минутах первой 45-минутки матча Финляндия – Дания на Евро-2020 произошел ужасный эпизод – Эриксен потерял сознание. Впоследствии стало известно, что все было значительно серьезнее. У датчанина остановилось сердце.

Капитан датской команды Симон Кьяер первым пришел на помощь партнеру по сборной. На поле также выбежали медики и возлюбленная футболиста, которую сдержали все тот же Кьяер и голкипер Дании.

Футболисты датской сборной обступили Эриксена, которому оказывали помощь. Все было для того, чтобы ужасный инцидент не попал в объективы фотокамер.

Покидал футболист поле лишь на носилках. Эриксена сразу отвезли в ближайшую больницу, где продолжали спасать жизни. Матч был приостановлен. Лишь через некоторое время стало известно, что поединок возобновится в тот же день. Как сказали впоследствии сами футболисты, об этом попросил их Кристиан. Однако итоговый результат был неутешителен – 0:1 победа финнов.

Состояние здоровья датчанина стабилизировалось. А уже 15 июня датчанин впервые обратился к фанатам из больничной палаты.

Контракт Эриксена с Интером рассчитан до июля 2024 года.