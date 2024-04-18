Во вторник, 16 апреля, юношеская команда Уотфорда провела матч против сверстников из Флитвуда в рамках финала Кубка лиги профессионального развития U-17. В стартовом составе "шершней" под номером 7 вышел Шевченко-джуниор.

Читайте также Гордится быть частью сборной Украины: Кристиан Шевченко оценил свой дебют на глазах отца

Шевченко-младший стал лидером Уотфорда

Уже на 10-й минуте поединка Кристиан открыл счет в матче. Кроме результативного удара сын Шевченко отметился результативной передачей на партнера по команде.

К сожалению, Уотфорд в итоге уступил Флитвуду со счетом 2:3. Однако стоит отметить, что 17-летний украинец поучаствовал в обоих забитых мячах своей команды.

Шевченко-джуниор имеет шанс поехать на Евро-2024 U-19