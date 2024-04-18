Во вторник, 16 апреля, юношеская команда Уотфорда провела матч против сверстников из Флитвуда в рамках финала Кубка лиги профессионального развития U-17. В стартовом составе "шершней" под номером 7 вышел Шевченко-джуниор.
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Шевченко-младший стал лидером Уотфорда
Уже на 10-й минуте поединка Кристиан открыл счет в матче. Кроме результативного удара сын Шевченко отметился результативной передачей на партнера по команде.
К сожалению, Уотфорд в итоге уступил Флитвуду со счетом 2:3. Однако стоит отметить, что 17-летний украинец поучаствовал в обоих забитых мячах своей команды.
Шевченко-джуниор имеет шанс поехать на Евро-2024 U-19
- Напомним, что Кристиан Шевченко лишь в этом году получил украинское гражданство.
- Это позволило 17-летнему вингеру дебютировать за юношескую сборную Украины U-19.
- В составе "сине-желтых" Шевченко получил футболку с номером 7, как у своего отца.
- В матчах элит-раунда квалификации Евро-2024 Кристиан принял участие в двух матчах.
- По итогу мини-турнира команда Дмитрия Михайленко вышла на Евро-2024. Кстати, 17 апреля состоялась жеребьевка финальной стадии соревнований.
- Поэтому Кристиан Шевченко имеет хорошие шансы сыграть на юношеском Евро в Северной Ирландии.