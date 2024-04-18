У вівторок, 16 квітня, юнацька команда Вотфорда провела матч проти однолітків з Флітвуда в рамках фіналу Кубка ліги професійного розвитку U-17. У стартовому складі "шершнів" під номером 7 вийшов Шевченко-джуніор.

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Шевченко-молодший став лідером Вотфорда

Вже на 10-й хвилині поєдинку Крістіан відкрив рахунок у матчі. Окрім результативного удару син Шевченка відзначився результативною передачею на партнера по команді.

На жаль, Вотфорд у підсумку поступився Флітвуду з рахунком 2:3. Однак варто відзначити, що 17-річний українець взяв участь в обох забитих м'ячах своєї команди.

Шевченко-джуніор має шанс поїхати на Євро-2024 U-19