Голы Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко принесли победу подопечным Дмитрия Михайленко со счетом 0:2. В конце поединка состоялся дебют, которого все так ждали. Впервые на поле в футболке украинской сборной вышел Кристиан Шевченко, сын легендарного форварда Андрея Шевченко.

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Первые впечатления Кристиана от дебюта

Кристиан не забил, но остался доволен дебютом в сборной Украины. Сын президента УАФ прокомментировал свой первый выход на поле в сине-желтой футболке.

Шевченко-младший отметил игру и победу команды. Кристиан отметил, что гордится дебютом за сине-желтую национальную команду и с нетерпением ждет следующих поединков.

Безусловно, это были хорошие 2 дня с командой и тренерским штабом. Они были очень приветливы и поддерживали меня. Замечательное начало турнира с победы, команда показала очень хорошую игру, и мы заработали 3 очка. Наконец, я очень горжусь тем, что дебютировал в международном матче за сборную Украины, и с нетерпением жду следующих двух игр,

– заявил Кристиан Шевченко.

Интересно, что дебютировал Кристиан за сборную Украины на глазах у своего отца, который приехал поддержать юношескую команду в отборе к Евро-2024. Андрей Николаевич их трепетом поздравил команду Михайленко со стартовой победой.

К слову. Кристиан Шевченко – футболист английского Уотфорда, в структуре которого выступает с июля 2023-го. Имеет контракт с клубом до конца июня 2025-го года. До этого был игроком структуры лондонского Челси. Может сыграть, как на острие, так и на обоих флангах атаки.