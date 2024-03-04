Усиление для сине-желтой сборной: сын Шевченко получил украинский паспорт

На одного Шевченко с украинским паспортом стало больше. Кристиан, сын обладателя "Золотого мяча" Андрея Шевченко, получил украинское гражданство.

Процедура по изменению гражданства длилась менее двух месяцев. Новый паспорт дает право 17-летнему нападающему выступать за юношеские сборные Украины, а впоследствии, если заслужит, то в главной команде страны, как это раньше делал его легендарный отец.

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Выбрал выступать за сборную Украины

Пока осталось только отбыть регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

Ранее была информация, что Кристиана Шевченко уже ждут в юношеской сборной Украины U-19, которую с 20 февраля 2024 года возглавляет Дмитрий Михайленко – бывший тренер Днепра. Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год. В резервном списке команды U-19 нашлось место Кристиану.

Вероятно, что в национальной команде Шевченко-младший несколько изменит позицию, перейдя с острия на фланг атаки. Кристиан может сыграть на обоих атакующих флангах.

Впереди у команды Михайленко элит-раунд, который будет проходить с 20 по 26 марта. За четыре дня до начала сборная начнет свою подготовку к важным поединкам. За две недели до старта раунда станет известно, попадет ли Кристиан в заявку "сине-желтых".

По информации издания, украинский паспорт получил полузащитник лиссабонской Бенфики Андре Вакулюк. Еще осенью прошлого 2023 года была информация, что футболистом заинтересовались в юношеской сборной Украины U-17. Но Вакулюк не был вызван в национальную команду на матчи элит-раунда в отборе на чемпионат Европы.

Что известно о Кристиане Шевченко