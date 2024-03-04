Матч минувшего 18-го тура УПЛ сезона-2023/2024 Верес – Колос посетили скауты клубов АПЛ и немецкой Бундеслиги. Представители иностранных клубов специально приехали на поединок украинского первенства, чтобы вживую увидеть игру 21-летнего вратаря.

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Еще один украинец под прицелом европейских клубов

Интересно, что сам Кирилл Фесюн не знал о приезде скаутов европейских клубов, которые приехали посмотреть на его выступление в Украине.

Этот поединок Фесюн провел на ноль, а сам матч закончился "сухой" выездной победой ковалевского клуба 0:2. Голы в составе Колоса забивали Андрей Цуриков и Гитис Паулаускас. Оба были забиты за четыре минуты в концовке встречи.

К слову. 2 марта Колос минимально уступил дома львовскому Руху 0:1. Единственный и победный гол в рамках 19-го тура УПЛ в ворота Фесюна забил Алексей Сыч, которому удался великолепный удар.

Колос после 18-ти сыгранных матчей идет на 8-м месте турнирной таблицы УПЛ-2023/2024, набрав 24 балла.

Что известно о выступлениях Кирилла Фесюна