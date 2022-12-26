Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко продолжает проживать с семьей в Лондоне. Там один из его сыновей Кристиан начал строить свою карьеру футболиста.

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Долгое время он занимался в академии Челси, но недавно проиграл конкуренцию другому украинцу Ивану Струку и не подписал свой первый профессиональный контракт. Впрочем, сын Андрея Николаевича не остался без внимания других клубов.

Как сообщил журналист Игорь Цыганик, Кристиан перешел в академию другой лондонской команды – Тоттенхэма. Там 16-летний молодой человек будет заниматься в команде под руководством Яя Туре.

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Ранее ивуариец выигрывал Лигу чемпионов с Барселоной, а в начале карьеры заезжал в УПЛ в донецкий Металлург. После завершения карьеры Яя был в тренерском штабе Олимпика, но позже уехал работать в Россию. Сейчас он занимается командой Тоттенхэма U-16.

Отметим, что Кристиан является вторым сыном в семье Андрея Шевченко и Кристен Пазик. Всего семья воспитывает четырех сыновей – Джордана, Кристиана, Райдера Габриэля и Александра.