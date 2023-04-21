Неприкасаемый португалец: Роналду узнал приговор Саудовской Аравии за свои непристойные выходки

Криштиану Роналду не будет наказан за неприличный жест, который он показал фанатам. Аль-Айн нашел звездному портуагльцу абсурдное оправдание.

Криштиану Роналду смог избежать унизительного наказания за свою тщеславие. Похоже, что авторитет португальца помог ему сохранить португальца безнаказанным.

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Привередливая цаца

После проигранного матча Аль-Хилаля (0:2) игрок Аль-Насра Криштиану Роналду попал в скандальную ситуацию. Покидая арену, португалец услышал крики от фанатов-провокаторов "Месси, Месси". В ответ на это звездный футболист показал непристойный жест, взявшись за гениталию. Роналду хотели арестовать и даже депортировать из страны за такое поведение.

Любопытно. В Аль-Насре прокомментировали этот инцидент. Они уверяют, что Криштиану не собирался показать обидный жест. Он держался за гениталии из-за того, что во время матча получил удар в эту зону.

Однако Дисциплинарный и нравственный комитет Саудовской ассоциации футбола рассмотрел инцидент и вынес вердикт, который гласит, что Криштиану никто наказывать не будет. Это связано с тем, что при рассмотрении дела использовали лишь официальную трансляцию матча, в которую скандальный эпизод из Роналду не попал, а записи из социальных сетей не принимать во внимание не захотели. Единственное наказание, которое получил Аль-Наср – около 4 тысяч долларов США за поздний выход футболистов на второй тайм. Решение обжалованию не подлежит.

Португалец в Саудовской Аравии