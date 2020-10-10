Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду матч Лиги наций против Франции проведет в особых бутсах. Их изготовили по случаю уникального достижения Роналду.

На матч Франция – Португалия Роналду выйдет в специальных красных бутсах с золотистыми элементами. Именно такого цвета надпись CR100, логотип Nike, а также подошва.

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Особые бутсы Роналду получил по случаю установления уникального достижения – 100 голов за сборную Португалии. На самом деле у Роналду уже 101 гол за главную команду своей страны. Ведь в игре против Швеции нападающий оформил дубль.

Теперь для установления рекорда Роналду нужно забить еще 9 голов. Ведь первенство здесь удерживает форвард сборной Ирана Али Даеи, который забил 109 голов за свою сборную.

Матч Франция – Португалия состоится в воскресенье, 11 октября. Начало матча в 21:45.