11 октября в 3-м туре Лиги Наций Франция на своем поле сыграет против сборной Португалии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Франция – Португалия: прогноз

Португалия является комфортным соперником для сборной Франции. В последних 10 матчах французы завершали 9 поединков в свою пользу. Последний раз команды встречались между собой на чемпионате Европы в 2016 году, где португальцы выиграли в овертайме 1:0 и завоевали титул чемпионов Европы, пишет 24 канал.

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До этого матча обе команды показывали 100-процентный показатель в групповых матчах Лиги Наций. Действующие чемпионы мира победили Швецию (1:0) и Хорватию (4:2). Французы уже на протяжении шести матчей не дают соперникам покинуть поле с положительным для них результатом. Франция одержала 6 побед в 7 последних матчах.

Португальцы, которые являются действующими обладателями трофея Лиги Наций, в этом розыгрыше турнира победили также Хорватию (4:1) и Швецию (2:0). в последний раз Португалия "с бубликом" ехала домой еще год назад, когда в Киеве уступила сборной Украины (1:2). В 10 последних официальных матчах сборная Португалии одержала 9 побед.

Одним из преимуществ Португалии будет безумная мотивация Роналду, которому осталось забить всего 8 мячей, чтобы установить мировой рекорд на уровне национальных сборных. Больше него на уровне сборных забивал лишь нападающий сборной Ирана Али Даеи – 109 мячей.

Поединок 3-го тура Лиги Наций Франция – Португалия состоится 11 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45

Что прогнозируют букмекеры на матч Франция – Португалия

Букмекеры Marathonbet считают, что ближе к победе в этом матче будет сборная Франции. На их успех во встрече стоит коэффициент 2,18. Успех Португалии во главе с Роналду оценили в 3,95. На то, что матч может завершиться ничьей – 3,46.

Никто не получит существенного преимущества для победы – команды не могут определить победителя встречи и завершат поединок ничейным счетом 1:1 – 5,80.

Французы забьют в обоих таймах – 3,60. А на то, что гости смогут огорчить голкипера соперника в обеих 45-минутках встречи – 5,80.

Скорее всего, болельщики смогут увидеть гол в исполнении француза Килиана Мбаппе – 2,30. За сборную Португалии отметится главная звезда команды Криштиану Роналду – 2,45.

Победа французских футболистов с "сухим" счетом оценена коэффициентом 3,20. Чуть меньше букмекеры верят в такую победу команды Роналду – 5,70.