Звездному футболисту Криштиану Роналду нужно забить еще восемь мячей, чтобы установить мировой рекорд на уровне национальных сборных.

Криштиану Роналду стал первым европейцем, забившим уже более ста голов за национальную сборную, пишет 24 канал.

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Отметки в сто голов он достиг 8 сентября 2020 года в матче сборной Португалии в гостях у Швеции (2:0) в рамках Лиги наций УЕФА. И в том же поединке забил свой 101-й гол за национальную команду.

Больше него на уровне сборных забивал лишь нападающий сборной Ирана Али Даеи – 109 мячей.

После своей победы Роналду опубликовал видео в инстаграме. Видеоролик содержит нарезку голов CR7 и посвящен его юбилейному голу за национальную команду.

Голеадор Роналду

Роналду забил свои первые два мяча в Лиге наций в этом сезоне после 11 голов в отборе на Евро-2020. Бомбардир защищает цвета Португалии с 2003 года.

Португалец является лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов.



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