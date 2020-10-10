Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду матч Ліги націй проти Франції проведе в особливих бутсах. Їх виготовили з нагоди унікального досягнення Роналду.

На матч Франція – Португалія Роналду вийде у спеціальних червоних бутсах із золотистими елементами. Саме такого кольору напис CR100, логотип Nike, а також підошва.

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Особливі бутси Роналду отримав з нагоди встановлення унікального досягнення – 100 голів за збірну Португалії. Насправді Роналду забив вже 101 гол за головну команду своєї країни. Адже у грі проти Швеції нападник оформив дубль.

Тепер для встановлення рекорду Роналду треба забити ще 9 голів. Адже першість тут утримує форвард збірної Ірану Алі Даеї, який забив 109 голів за свою збірну.

Матч Франція – Португалія відбудеться в неділю, 11 жовтня. Початок матчу о 21:45.