Роналду не остановить: португалец оформил хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии - видео

Суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду демонстрирует невероятную результативность в своей новой команды. В матче против Дамака голы забивал только португалец.

25 февраля Аль-Наср Криштиану Роналду играл на выезде против Дамака в матче 18 тура чемпионата Саудовской Аравии. Судьбу поединка решил португальский нападающий, пишет 24 канал.

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Голевую феерию Роналду начал на 18-й минуте матча, когда реализовал пенальти.

Видео первого гола Роналду

Спустя пять минут 38-летний форвард удвоил счет. Португалец воспользовался пасом партнера по команде и оформил дубль.

Видео второго гола Роналду

Но этого оказалось маловато для рекордсмена мира. На предпоследней минуте первого тайма Кришти отличился после быстрой контратаки, сделав хет-трик.

Видео третьего гола Роналду

Победа над Дамаком (3:0) позволила Аль-Насру возглавить турнирную таблицу. В активе подопечных Руди Гарсии 43 очка.

Мегарезультативность Роналду