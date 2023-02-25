25 лютого Аль-Наср Кріштіану Роналду грав на виїзді проти Дамака у матчі 18-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Долю поєдинку вирішив португальський нападник, пише 24 канал.

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Гольову феєрію Роналду розпочав на 18-й хвилині матчу, коли реалізував пенальті.

Відео першого голу Роналду

Через п'ять хвилин 38-річний форвард подвоїв рахунок. Португалець скористався пасом партнера по команді й оформив дубль.

Відео другого голу Роналду

Та цього виявилося замало для рекордсмена світу. На передостанній хвилині першого тайму Крішті відзначився після швидкої контратаки.

Відео третього голу Роналду

Перемога над Дамаком (3:0) дозволила Аль-Насру очолити турнірну таблицю. В активі підопічних Руді Гарсії 43 очка.

Мегарезультативність Роналду