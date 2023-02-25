25 февраля Аль-Наср Криштиану Роналду играл на выезде против Дамака в матче 18 тура чемпионата Саудовской Аравии. Судьбу поединка решил португальский нападающий, пишет 24 канал.
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Голевую феерию Роналду начал на 18-й минуте матча, когда реализовал пенальти.
Видео первого гола Роналду
Спустя пять минут 38-летний форвард удвоил счет. Португалец воспользовался пасом партнера по команде и оформил дубль.
Видео второго гола Роналду
Но этого оказалось маловато для рекордсмена мира. На предпоследней минуте первого тайма Кришти отличился после быстрой контратаки, сделав хет-трик.
Видео третьего гола Роналду
Победа над Дамаком (3:0) позволила Аль-Насру возглавить турнирную таблицу. В активе подопечных Руди Гарсии 43 очка.
Мегарезультативность Роналду
- Криштиану Роналду понадобилось всего пять матчей, чтобы попасть в топ-5 бомбардиров чемпионата.
- На счету португальца 8 голов и 2 ассиста. В матче 16-го тура против Аль-Вахды (4:0) Кришти оформил покер.
- В рейтинге лучших бомбардиров национальных чемпионатов Роналду (506 мячей) приблизился к занимающему третью строчку Ференцу Пушкашу (514).
- До рекорда Пеле португальцу осталось забить 35 голов.