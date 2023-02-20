Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду полностью освоился в новом клубе. Португалец вернул голевое чутье, забив 4 гола в одном из матчей чемпионата. Впрочем, не только игровые моменты доставляют удовольствие CR7.

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Надоело жить в отеле

Недавно Роналду обзавелся новым жильем для своей семьи. Ранее капитан сборной Португалии проживал в элитной гостинице-небоскребе, где арендовал 17 комнат за 300 тысяч евро в месяц. Однако он решил поселиться в Саудовской Аравии надолго и нашел новое поместье, куда переехал вместе с пятью детьми и любимой Джорджиной.

Роналду с дочерью Беллой Эсмеральдой / instagram.com/georginagio

Навестить своего сына и внуков приехала мать Роналду Долорес Авейро. Она поделилась фотографиями из нового дома звезды мирового футбола.

Уже с моим мальчиком,

– подписала фото со старшим сыном Роналду.

Мама Роналду вместе с его старшим сыном / instagram.com/doloresaveiroofficial

Пока неизвестно, где именно живет Роналду. Новый дом находится в эксклюзивном комплексе с высоким уровнем безопасности для него и его семьи и легким доступом к магазинам, ресторанам, спортзалам и другим удобствам.

По слухам, он рассматривал жилье в районе Аль-Нахиль, где размещены лучшие школы, а также отличная инфраструктура.

Любопытно! Криштиану Роналду уже сыграл 5 матчей за Аль-Наср, в которых отличился 5 голами и 2 ассистами. Напомним, что Кришти перебрался в новую для себя страну 1 января 2023, перейдя из английского Манчестер Юнайтед.