Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду полностью освоился в новом клубе. Португалец вернул голевое чутье, забив 4 гола в одном из матчей чемпионата. Впрочем, не только игровые моменты доставляют удовольствие CR7.
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Надоело жить в отеле
Недавно Роналду обзавелся новым жильем для своей семьи. Ранее капитан сборной Португалии проживал в элитной гостинице-небоскребе, где арендовал 17 комнат за 300 тысяч евро в месяц. Однако он решил поселиться в Саудовской Аравии надолго и нашел новое поместье, куда переехал вместе с пятью детьми и любимой Джорджиной.
Роналду с дочерью Беллой Эсмеральдой / instagram.com/georginagio
Навестить своего сына и внуков приехала мать Роналду Долорес Авейро. Она поделилась фотографиями из нового дома звезды мирового футбола.
Уже с моим мальчиком,
– подписала фото со старшим сыном Роналду.
Мама Роналду вместе с его старшим сыном / instagram.com/doloresaveiroofficial
Пока неизвестно, где именно живет Роналду. Новый дом находится в эксклюзивном комплексе с высоким уровнем безопасности для него и его семьи и легким доступом к магазинам, ресторанам, спортзалам и другим удобствам.
По слухам, он рассматривал жилье в районе Аль-Нахиль, где размещены лучшие школы, а также отличная инфраструктура.