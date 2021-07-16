Роналду не хочет покидать Ювентус

36-летний Роналду решил отработать до конца контракт с туринским Ювентусом. Соглашение между сторонами действует до 30 июня 2022 года.

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Как пишет La Gazzetta dello Sport, португалец сообщил клубу, что не пойдет в другую команду в летнее трансферное окно. Роналду прибудет в расположение Ювентуса 25 июля.

Ни Роналду, ни Ювентус не получали официальных предложений о трансфере.

Роналду решил остаться в Ювентусе после того, как решение о своем будущем принял его главный конкурент Лионель Месси. Аргентинец решил остаться в Барселоне.

В прошлом сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром турнира. В его активе 29 голов. Также он стал лучшим нападающим Евро-2020, забив 5 голов.

В новом сезоне Роналду придется сотрудничать с новым тренером Ювентуса. Команду вновь возглавил Массимилиано Аллегри.

Криштиану стал игроком Ювентуса летом 2018 года. Он сотрудничал с Аллегри в течение одного сезона.