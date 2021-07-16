Роналду не хоче покидати Ювентус

36-річний Роналду вирішив відпрацювати до кінця контракт з туринським Ювентусом. Угода між сторонами чинна до 30 червня 2022 року.

Варте уваги Роналду – божевільний, а Рауль – аферист, – скандальні висловлювання президента Реалу Переса

Як пише La Gazzetta dello Sport, португалець повідомив клуб, що не піде в іншу команду у літнє трансферне вікно. Роналду прибуде у розташування Ювентуса 25 липня.

Ні Роналду, ні Ювентус не отримували офіційних пропозицій про трансфер.

Роналду вирішив залишитися у Ювентусі після того, як рішення про своє майбутнє прийняв його головний конкурент Ліонель Мессі. Аргентинець вирішив залишитися у Барселоні.

У минулому сезоні Серії А Роналду став найкращим бомбардиром турніру. У його активі 29 голів. Також він став кращим нападником Євро-2020, забивши 5 голів.

У новому сезоні Роналду доведеться співпрацювати з новим тренером Ювентуса. Команду знову очолив Массіміліано Аллегрі.

Кріштіано став гравцем Ювентусу влітку 2018 року. Він співпрацював з Аллегрі протягом одного сезону.