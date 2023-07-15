Роналду опасается пришельцев в Саудовскую Аравию: португалец удивил приоритетом на сезон
Источник:CristianoXtra
Криштиано Роналду поделился ожиданиями от следующего сезона в Саудовской Аравии. Португалец расставил перед собой приоритеты.
Криштиано Роналду с осторожностью относится к футболистам, которые прибудут в азиатское первенство. Португалец не собирается пренебрегать.
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Нельзя расслабляться
Скандальный Криштиану Роналду, являющийся теперь не единственной звездой на целый чемпионат Саудовской Аравии, убежден, что тамошнее первенство будет развиваться еще больше благодаря громким трансферам. Также португалец забыл о своем собственном эго и отметил, что командные достижения для него крайне важнее, чем индивидуальные. Более того, звездный нападающий осознает – чтобы добиваться титулов в Саудовской Аравии нужно приложить немало усилий, учитывая концентрацию высококлассных футболистов в азиатском чемпионате.
Важнее выиграть титул, чем стать лучшим бомбардиром. Если бы в прошлом году вы то же спросили у Талиски, то он также выбрал бы трофей. Это важнее. Пол года назад я уже говорил, что лето растет и будет расти дальше, учитывая, какие игроки сюда приезжают. Этот чемпионат будет интересен. Нужно хорошо подготовиться,
– заверил Роналду.
Стоит отметить, что Саудовская Аравия прекрасно реализует свой план, заключающийся в том, чтобы привлечь в тамошний чемпионат чем больше звезд мирового футбола. Все делается ради того, чтобы приковать внимание к саудовскому первенству. В частности, теперь 4 местных коллектива могут похвастаться маститыми исполнителями, а именно Аль-Иттихад (Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота), Аль-Хилаль (Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергей Милинкович-Савич), Аль-Наср (Давид Оспина, Криштиану Роналду, Талиска, Марцело Брозович) и Аль-Ахли (Эдуар Менди, Роберто Фирмино).
Криштиану Роналду в Саудовской Аравии
- Криштиану Роналду перебрался в Аль-Айн после того, как он дал скандальное интервью по поводу его пребывания в Манчестер Юнайтед. Английский коллектив расторг контракт с Криштианом, однако ни один европейский коллектив не желал сотрудничать с португальцем. Так Роналду и оказался в Саудовской Аравии, чтобы взять паузу в своей карьере.
- Португалец получает в Аль-Айне около 200 миллионов евро в год.
- Ходят слухи, что Криштиану может вернуться в Европу при условии, что Ньюкасл выйдет в Лигу чемпионов. Тогда Роналду и сыграет на самом высоком уровне в состоянии "сорок".
- За новый коллектив Криштиану провел 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.
- Саудовский клуб Аль-Фейха уже успел высмеять Роналду за его высокомерие. Португалец на повышенных тонах говорил в сторону игроков соперника и представителей клуба, за что Аль-Фейха и насмехалась над Кришитаном.
- Также Роналду могли депортировать из страны. Звездному португальцу не понравилось отношение выкрикивавших фанатов: "Месси, Месси", поэтому он решил продемонстрировать непристойный жест, взявшись за свои гениталии. За это Криштиану мог поплатиться.
- На этом проблемы Роналду в азиатской стране не закончились. Португальский игрок п осварился уже с новым тренерским штабом, а также Криштиану оттолкнул работника клуба соперника, который хотел сделать с ним селфи после игры.