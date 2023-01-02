Роналду может вернуться в АПЛ и Лигу чемпионов: интересный пункт в контракте игрока с Аль-Насром
Источник:Marca
Криштиану не нашел вариант продолжения карьеры в Европе на этот сезон. Впрочем, болельщики могут увидеть CR7 в ЛЧ уже осенью, если туда пробьется сенсационная команда из Англии.
В конце 2022 года Криштиану Роналду определился с новым клубом. Легендарный португалец будет выступать за Аль-Наср из Саудовской Аравии.
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По слухам в СМИ, португалец может заработать до 200 миллионов долларов в сезон. Ожидалось, что Роналду останется в Европе, но ни один клуб-участник Лиги чемпионов не пригласил Криштиану.
Впрочем, все еще остается возможность, что португалец вернется в главный турнир Европы следующим летом. В контракте Роналду есть опция, что он может перейти в Ньюкасл, если клуб пробьется в Лигу чемпионов.
Причина такой договоренности в том, что английским клубом владеют также сауды, а именно Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Сейчас Ньюкасл идет третьим в АПЛ, эта позиция гарантирует команде место в Лиге чемпионов.
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Роналду в сезоне 2022-2023
- Этот сезон Роналду начинал в Манчестер Юнайтед, но во время ЧМ-2022 разорвал с клубом контракт по обоюдному согласию.
- Все из-за интервью, в котором Криштиану раскритиковал "красных дьяволов" и тренера Эрика тен Хага.
- В первой части сезон Роналду провел 16 поединков, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
- На ЧМ-2022 он забил 1 гол в пяти матчах.
- Его Португалия остановилась в четвертьфинале, проиграв Марокко (0:1).