Роналду может вернуться в АПЛ и Лигу чемпионов: интересный пункт в контракте игрока с Аль-Насром

Криштиану не нашел вариант продолжения карьеры в Европе на этот сезон. Впрочем, болельщики могут увидеть CR7 в ЛЧ уже осенью, если туда пробьется сенсационная команда из Англии.

В конце 2022 года Криштиану Роналду определился с новым клубом. Легендарный португалец будет выступать за Аль-Наср из Саудовской Аравии.

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По слухам в СМИ, португалец может заработать до 200 миллионов долларов в сезон. Ожидалось, что Роналду останется в Европе, но ни один клуб-участник Лиги чемпионов не пригласил Криштиану.

Впрочем, все еще остается возможность, что португалец вернется в главный турнир Европы следующим летом. В контракте Роналду есть опция, что он может перейти в Ньюкасл, если клуб пробьется в Лигу чемпионов.

Причина такой договоренности в том, что английским клубом владеют также сауды, а именно Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Сейчас Ньюкасл идет третьим в АПЛ, эта позиция гарантирует команде место в Лиге чемпионов.

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