После финального свистка болбой попросил у Роналду футболку. Нападающий Ювентуса ответил на просьбу, однако отдал "сувенир" не в руки парню, а просто бросил ее на газон.

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В соцсетях некоторые фанаты туринцев успели обвинить звезду в неуважении к команде и символики клуба.

Ситуацию прокомментировал наставник Ювентуса Андреа Пирло.

"Это нормально, потому что Роналду хотел забить гол, особенно в тот момент, когда мы начали испытывать проблемы. Криштиану является чемпионом и всегда хочет вносить свой вклад в успехи", – сказал Пирло.

Похожая ситуация с Роналду

Недавно похожий инцидент произошел с Кришем в матче сборной Португалии и Сербии (2:2). Тогда форвард выбросил свою капитанскую повязку, которую подхватил работник стадиона и отдал на благотворительный аукцион.