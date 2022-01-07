Криштиану Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед

Звездный нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду раздумывает над тем, чтобы покинуть английский клуб. Футболиста беспокоит направление, в котором движется клуб.

Одной из причин также является неопределенность с главным тренером "красных дьяволов". На старте сезона наставником Манчестер Юнайтед был Уле Гуннар Сульшер, но в конце ноября его сменил Ральф Рангник.

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При этом контракт немецкого специалиста рассчитан лишь до конца сезона 2021/2022, после чего Манчестер Юнайтед, скорее всего, получит нового тренера.

Роналду и Манчестер Юнайтед