Однією з причин також є невизначеність із головним тренером "червоних дияволів". На старті сезону наставником Манчестер Юнайтед був Уле Гуннар Сульшер, але наприкінці листопада його змінив Ральф Рангнік.
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При цьому контракт німецького фахівця розрахований лише до кінця сезону 2021/2022, після чого Манчестер Юнайтед, швидше за все, отримає нового тренера.
Роналду та Манчестер Юнайтед
- У минулому році португалець несподівано повернувся у Манчестер Юнайтед, за який виступав із 2003 – 2009 роки. До переходу виступав за туринський Ювентус.
- Контракт нападника з "червоними дияволами" розрахований до кінця червня 2023-го. В угоді є опція пролонгування співпраці ще на один рік.
- У поточному сезоні Кріштіану провів за Манчестер Юнайтед 22 матчі у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.