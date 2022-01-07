Одной из причин также является неопределенность с главным тренером "красных дьяволов". На старте сезона наставником Манчестер Юнайтед был Уле Гуннар Сульшер, но в конце ноября его сменил Ральф Рангник.
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При этом контракт немецкого специалиста рассчитан лишь до конца сезона 2021/2022, после чего Манчестер Юнайтед, скорее всего, получит нового тренера.
Роналду и Манчестер Юнайтед
- В прошлом году португалец неожиданно вернулся в Манчестер Юнайтед, за который выступал с 2003 – 2009 года. До перехода выступал за туринский Ювентус.
- Контракт нападающего с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2023-го. В соглашении есть опция пролонгирования сотрудничества еще на один год.
- В текущем сезоне Криштиану провел за Манчестер Юнайтед 22 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.