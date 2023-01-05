Даже природа против: Роналду может дебютировать за Аль-Наср, несмотря на дисквалификацию

Футбольный клуб Аль-Наср рассчитывал, что новичок команды Криштиану Роналду выйдет на поле уже в первом матче 5 января. Но не сложилось.

Криштиану Роналду стал игроком клуба Аль-Наср 30 декабря 2022 года. А на 5 января у команды был запланирован первый матч против Аль-Тайи. Билеты на этот матч были распроданы, так что на игре ожидался аншлаг. Это ведь мог быть первый матч Роналду в новой команде.

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Но оказалось, что Роналду не сможет сыграть в матче против Аль-Тайи. Все потому, что Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на два матча. Произошло это в конце ноября 2022 года, когда Роналду уже расторг контракт с Манчестер Юнайтед. Однако правила ФИФА предполагают, что подобные дисквалификации переносятся и на следующие команды игрока. Поэтому ему нужно их обязательно отбыть.

Но руководство Аль-Насра готово пойти на рискованный шаг. И сейчас изучает все возможности, чтобы Роналду дебютировал на домашнем стадионе.

При этом если Роналду выйдет в этом матче, то клуб может ожидать штраф. А также засчитано техническое поражение. И если вопрос денег не слишком интересуют владельцев клуба, то вот наказание от футбольных чиновников может заставить их не прибегать к столь необдуманному поступку.

Кроме того, есть вероятность, что и наказание Роналду тоже будет увеличено.

На "размышления" владельцы получили дополнительные 24 часа. Игра Аль-Наср против Аль-Таи должна была состояться 5 января. Однако ее пришлось перенести на 6 января "из-за неисправности электричества на стадионе из-за сильного дождя", говорится в сообщении клуба.