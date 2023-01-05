Кріштіану Роналду став гравцем клубу Аль-Наср 30 грудня 2022 року. А на 5 січня в команди був запланований перший матч проти Аль-Таї. Квитки на цей матч були розпродані, тож на грі очікувався аншлаг. Адже це міг бути перший матч Роналду в новій команді.

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Та виявилося, що Роналду не зможе зіграти у матчі проти Аль-Таї. Все через те, що Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала його на два матчі. Сталося це наприкінці листопада 2022 року, коли Роналду вже розірвав контракт з Манчестер Юнайтед. Однак правила ФІФА передбачають, що такі дискваліфікації переносяться і на наступні команди гравця. Тож йому треба їх обов'язково відбути.

Та керівництво Аль-Наср готове піти на ризикований крок. І зараз вивчає усі можливості, щоб Роналду таки дебютував на домашньому стадіоні.

При цьому якщо Роналду вийде в цьому матчі, то на клуб може очікувати штраф. А також зарахована технічна поразка. І якщо питання грошей не надто цікавлять власників клубу, то от покарання від футбольних чиновників таки може змусити їх не вдаватися до настільки необдуманого вчинку.

Окрім того, є ймовірність, що і покарання для Роналду теж буде збільшене.

На "роздуми" власники отримали додаткові 24 години. Гра Аль-Наср проти Аль-Таї мала відбутися 5 січня. Однак її довелося перенести на 6 січня "через несправність електрики на стадіоні через сильний дощ", йдеться в повідомленні клубу.