В четверг, 5 января, Аль-Наср сыграет матч чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Тайи. На этом матче ожидается аншлаг. Но болельщиков, желающих увидеть дебют Роналду, будет ожидать разочарование. Португалец не имеет права сыграть в этом матче из-за дисквалификации.

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В апреле 2022 года Манчестер Юнайтед, за который тогда выступал Роналду, сыграл на выезде против Эвертона в чемпионате Англии. И проиграл. Роналду после матча, когда направлялся в раздевалку, ударил по руке мальчика, который протянул с трибуны руку с телефоном.

Футбольная ассоциация Англии провела расследование поступка Роналду. И в ноябре перед стартом чемпионата мира он получил наказание – дисквалификацию на два матча. Но в МЮ это наказание он не успел отбыть, поскольку клуб расторг с ним соглашение.

Однако правила ФИФА предусматривают, что это наказание переходит и на новый клуб игрока. Аль-Наср не сможет рассчитывать на нападающего не только в матче 5 января, но и в следующей игре. В противном случае их будет ожидать техническое поражение.