Кременчуг оштрафовал хоккеиста Денискина за расистский жест в матче с Донбассом

27 сентября 2021 , 18:40
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Источник:

Кременчуг

Украинский хоккеист Кременчуга Андрей Денискин показал расистский жест в матче УХЛ с Донбассом. Клуб с Полтавщины решил наказать Денискина.

Кременчуг осудил поступок Денискина

В пресс-службе Кременчуга сообщили, что клуб осуждает любые проявления расовой дискриминации. Кроме того, в клубе заявили, что оштрафовали Денискина.

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ХК Кременчуг резко отрицает и осуждает все формы расовой дискриминации. Кременчугский хоккейный клуб провел общекомандный сбор, где осудил поступок Андрея Денискина и наказал дисциплинарным взысканием нападающего,
– сообщили в клубе.

В пресс-службе добавили, что Денискин публично извинился перед Джейлена Смерека и ХК Донбасс за свой поступок.

Что произошло в матче УХЛ

  • Скандальный инцидент произошел 26 сентября. Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес американского игрока Джалена Смерека .
  • Нападающий получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.
  • Украинская хоккейная лига сообщила, что против Денискина будет открыто дисциплинарное производство.
  • Расистский скандал уже вышел за пределы Украины. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардов пообещал наказания для Денискина.
Автор: Михайло Гема