Кременчук засудив вчинок Денискіна

У пресслужбі Кременчука повідомили, що клуб засуджує будь-які прояви расової дискримінації. Окрім того, у клубі заявили, що оштрафували Денискіна.

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ХК Кременчук різко заперечує та засуджує всі форми расової дискримінації. Кременчуцький хокейний клуб провів загальнокомандний збір, де засудив вчинок Андрія Денискіна та покарав дисциплінарним стягненням нападника,

– повідомили в клубі.

У пресслужбі додали, що Денискін публічно перепросив у Джейлена Смерека та ХК Донбас за свій вчинок.

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