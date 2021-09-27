Кременчук засудив вчинок Денискіна
У пресслужбі Кременчука повідомили, що клуб засуджує будь-які прояви расової дискримінації. Окрім того, у клубі заявили, що оштрафували Денискіна.
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ХК Кременчук різко заперечує та засуджує всі форми расової дискримінації. Кременчуцький хокейний клуб провів загальнокомандний збір, де засудив вчинок Андрія Денискіна та покарав дисциплінарним стягненням нападника,
– повідомили в клубі.
У пресслужбі додали, що Денискін публічно перепросив у Джейлена Смерека та ХК Донбас за свій вчинок.
Що сталося у матчі УХЛ
- Скандальний інцидент стався 26 вересня. Денискін продемонстрував расистський жест на адресу американського гравця Джалена Смерека.
- Нападник отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.
- Українська хокейна ліга повідомила, що проти Денискіна буде відкрито дисциплінарне провадження.
- Расистський скандал вже вийшов за межі України. Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардів пообіцяв покарання для Денискіна.