Колишній форвард "Динамо", а нині нападник турецького "Коньяспора" Артем Кравець опублікував показники його тренувань в київському клубі.

Згідно з даними, форвард показав другий результат в команді по дистанції. Фото футболіст опублікував у сторіс інстаграму.

Дивіться також Артем Кравець перейшов у турецький "Коньяспор"

"Одне з тренувань, "де я не був готовий"... Не хотів виправдовуватися, але тепер зможу дивитися в очі колишнім партнерам пл команді", – написав Кравець.

Артем Кравець: повернення в "Динамо" та розірвання контракту через місяць