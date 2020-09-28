Кравець після скандального відходу з "Динамо" засвітив статистику з тренування команди: фото
-
Колишній форвард "Динамо", а нині нападник турецького "Коньяспора" Артем Кравець опублікував показники його тренувань в київському клубі.
Згідно з даними, форвард показав другий результат в команді по дистанції. Фото футболіст опублікував у сторіс інстаграму.
Дивіться також Артем Кравець перейшов у турецький "Коньяспор"
"Одне з тренувань, "де я не був готовий"... Не хотів виправдовуватися, але тепер зможу дивитися в очі колишнім партнерам пл команді", – написав Кравець.
Артем Кравець: повернення в "Динамо" та розірвання контракту через місяць
- Артем Кравець цей сезон розпочав у київському "Динамо". Однак повернення до команди видалося невдалим. Через місяць після підписання контракту, клуб та гравець погодилися розірвати угоду достроково.
- Кравець провів лише один офіційний матч за "Динамо" – вийшов на заміну на 23 хвилини в останній зустрічі проти "Львова". У чотирьох зустрічах навіть не потрапляв до заявки на гру. зіграв в товариському матчі проти "Колоса".
- Причиною розірвання угоди з "Динамо" кравець назвав бажання отримувати більше ігрової практики, щоб потрапити до збірної України.
- Кравець вже має доступ виступів в Туреччині – до "Динамо" він повернувся з "Кайсеріспора", за який виступав 2,5 роки.
- У дебютному матчі після переходу в "Коньяспор" Кравець зробив дубль і віддав гольову передачу.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter